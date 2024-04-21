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Губернатор Шумков сообщил, что вода в Кургане стабилизировалась и пошла на спад

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Вода в Кургане стабилизировалась и постепенно спадает. Такой информацией поделился в личном Telegram-канале губернатор Курганской области Вадим Шумков.

Вместе с тем он подчеркнул, что расслабляться рано, поскольку теперь ключевой задачей значится сдерживание дамбы до снижения уровня ниже опасного.

«На снимках из космоса отчётливо видны масштабы паводка. И то, как укреплённая и повышенная по левому контуру города дамба спасает Курган», — добавил Шумков.

Ранее губернатор Курганской области сообщил, что уровень воды в Кургане снова начал расти из-за обратного стока с поймы по всей протяжённости верховьев реки.

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