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Уровень Оби в Молчановском районе Томской области поднялся из-за ледового затора

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Уровень воды в реке Оби в Томской области за день поднялся на 107 см из-за ледового затора, образовавшегося в Молчановском районе.

Как сообщил в личном Telegram-канале глава района Юрий Сальков, затор образовался между населёнными пунктами Молчаново и Нижняя Фёдоровка.

«По состоянию на ночь подтоплен 21 приусадебный участок, в трёх домовладениях вода поднялась выше уровня пола. Эвакуированы шесть человек, в том числе четыре ребёнка», — написал Сальков.

Ранее поступила информация, что уровень реки Томи в Новокузнецке достиг опасного значения в 630 см.

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