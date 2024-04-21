Уровень Оби в Молчановском районе Томской области поднялся из-за ледового затора
Как сообщил в личном Telegram-канале глава района Юрий Сальков, затор образовался между населёнными пунктами Молчаново и Нижняя Фёдоровка.
«По состоянию на ночь подтоплен 21 приусадебный участок, в трёх домовладениях вода поднялась выше уровня пола. Эвакуированы шесть человек, в том числе четыре ребёнка», — написал Сальков.
Ранее поступила информация, что уровень реки Томи в Новокузнецке достиг опасного значения в 630 см.