План «Ковёр» введён в международном аэропорту Калуга из-за БПЛА

Международный аэропорт Калуга заявил о введении плана «Ковёр» в связи с появлением беспилотников в небе над Калужской областью.

Об этом говорится в Telegram аэропорта.

«20 апреля 2024 года в международном аэропорту Калуга был введён план «Ковёр» в связи с появлением БПЛА в небе над Калужской областью», — отмечается в заявлении.

В результате введения плана рейс из Санкт-Петербурга приземлился в аэропорту Внуково. Также будет задержан вылет из международного аэропорта Калуга в Минеральные Воды.

Ранее российские силы ПВО сбили несколько БПЛА в Жуковском районе Калужской области.