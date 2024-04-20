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Глава Тюменской области Моор заявил о рекордном уровне воды в реке Ишим

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Губернатор Тюменской области Александр Моор заявил, что уровень воды в реке Ишим превысил рекордную отметку 2017 года и достиг 997 см.
Глава Тюменской области Моор заявил о рекордном уровне воды в реке Ишим
  • Gettyimages.ru

Об этом он написал в своём Telegram-канале.

«Рекорд 2017 года на реке Ишим побит. На гидропосту в городе уровень зафиксирован на отметке 997 см (семь лет назад было 982 см)», — сообщил глава региона.

Вместе с этим он добавил, что вниз по течению идёт гигантский объём воды.

«Перед деревней Кошкарагай Ишимского района раскинулось настоящее море, которое впадает в реку Ишим», — подчеркнул Моор.

Он также добавил, что в настоящий момент «голова» паводка подходит к населённому пункту.

Ранее в городе Ишиме заявили об обострении ситуации с затоплением.

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