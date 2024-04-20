В правительстве Курганской области заявили, что угрозы прорыва дамбы в Кургане в районе Кировского моста пока нет.

«В Кургане в районе Кировского моста укрепляют дамбу в местах, где в результате дренирования сочится вода. Угрозы прорыва дамбы на данный момент нет. На месте работают специальные бригады», — указывается в заявлении в Telegram.

Вместе с этим власти призывают жителей близлежащих домов и всех, кто проживает в зоне подтопления, превентивно эвакуироваться.

Ранее курганский губернатор Вадим Шумков заявил о пике паводка в Кургане.