В Тюменской области первые 12 семей, пострадавшие от паводка, получили выплаты
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Об этом правительство написало в Telegram.
Ранее губернатор Тюменской области Александр Моор поручил в кратчайшие сроки оказать материальную помощь семьям, пострадавшим от паводка.
«В Казанском районе в органы социальной защиты поступило 19 заявлений о предоставлении выплат, деньги получили 12 семей», — говорится в сообщении.
Ранее стало известно, что в городе Орске Оренбургской области ситуация с паводком постепенно нормализуется.