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В Тюменской области первые 12 семей, пострадавшие от паводка, получили выплаты

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В Тюменской области первые 12 семей, чьи дома пострадали в результате паводка, получили выплаты, информирует пресс-служба регионального правительства.
В Тюменской области первые 12 семей, пострадавшие от паводка, получили выплаты
  • Gettyimages.ru

Об этом правительство написало в Telegram.

Ранее губернатор Тюменской области Александр Моор поручил в кратчайшие сроки оказать материальную помощь семьям, пострадавшим от паводка.

«В Казанском районе в органы социальной защиты поступило 19 заявлений о предоставлении выплат, деньги получили 12 семей», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что в городе Орске Оренбургской области ситуация с паводком постепенно нормализуется.

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