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«Здоровое Отечество» установило рекорд по самой массовой зарядке в России

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На выставке «Россия» на ВДНХ 20 апреля установлен рекорд России по массовой зарядке на улице. Мероприятие, в котором приняли участие 5773 человека, организовано движением «Здоровое Отечество».
«Здоровое Отечество» установило рекорд по самой массовой зарядке в России
  • © Пресс-служба общероссийского общественного движения «Здоровое Отечество»

Провёл зарядку олимпийский чемпион по гимнастике Никита Нагорный.

«Для меня это первая масштабная зарядка, волнительно, но и сразу понимаешь, что наша страна поддерживает спорт и выступает за сохранение здоровой нации», — поделился мнением спортсмен.

Он добавил, что задача движения «Здоровое Отечество» — продвигать спорт в массы и этим привлекать молодёжь.

«Сегодняшний рекорд – это успех каждого!» — подчеркнул Нагорный.

Все участники мероприятия получили фирменные памятные подарки. 

Чемпионы российского спорта будут проводить зарядку каждую субботу начиная с 11:00 на главной сцене выставки.

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