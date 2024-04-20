«Здоровое Отечество» установило рекорд по самой массовой зарядке в России
- © Пресс-служба общероссийского общественного движения «Здоровое Отечество»
Провёл зарядку олимпийский чемпион по гимнастике Никита Нагорный.
«Для меня это первая масштабная зарядка, волнительно, но и сразу понимаешь, что наша страна поддерживает спорт и выступает за сохранение здоровой нации», — поделился мнением спортсмен.
Он добавил, что задача движения «Здоровое Отечество» — продвигать спорт в массы и этим привлекать молодёжь.
«Сегодняшний рекорд – это успех каждого!» — подчеркнул Нагорный.
Все участники мероприятия получили фирменные памятные подарки.
Чемпионы российского спорта будут проводить зарядку каждую субботу начиная с 11:00 на главной сцене выставки.