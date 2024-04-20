В Тюменскую область направились более 50 спасателей из ХМАО

На борьбу с паводками в Тюменскую область выехали 52 спасателя из Ханты-Мансийского автономного округа.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на региональное ГУ МЧС России.

«Сегодня из Югры в Тюменскую область отправилась аэромобильная группировка МЧС Югры в составе 52 человек. Также эшелон оснащён четырьмя единицами техники и двумя маломерными судами», — заявили в ведомстве.

Как ожидается, спасатели из ХМАО будут находиться в Тюменской области в течение двух недель, при необходимости их пребывание продлят.

Ранее стало известно, что в городе Орске Оренбургской области ситуация с паводком постепенно нормализуется.