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В Тюменскую область направились более 50 спасателей из ХМАО

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На борьбу с паводками в Тюменскую область выехали 52 спасателя из Ханты-Мансийского автономного округа.
В Тюменскую область направились более 50 спасателей из ХМАО
  • РИА Новости

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на региональное ГУ МЧС России.

«Сегодня из Югры в Тюменскую область отправилась аэромобильная группировка МЧС Югры в составе 52 человек. Также эшелон оснащён четырьмя единицами техники и двумя маломерными судами», — заявили в ведомстве.

Как ожидается, спасатели из ХМАО будут находиться в Тюменской области в течение двух недель, при необходимости их пребывание продлят.

Ранее стало известно, что в городе Орске Оренбургской области ситуация с паводком постепенно нормализуется.

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