RT в Telegram
Подпишись

Власти: осадки привели к росту уровня воды в реках Новокузнецка

Короткая ссылка
Большое количество выпавших в верховьях осадков стало причиной резкого роста уровня воды в реках Новокузнецка (Кемеровская область), сообщил глава города Сергей Кузнецов.

Об этом Кузнецов написал в Telegram.

«За сутки в верховьях рек выпало большое количество осадков, что привело к резкому повышению уровня воды», — говорится в сообщении. 

По словам Кузнецова, в субботу, 20 апреля, в городе прогнозируется серьёзный рост уровней воды в реках, возможно достижение неблагоприятных отметок.

Мэр призвал жителей быть готовыми к эвакуации в случае необходимости. 

Ранее курганский губернатор Вадим Шумков заявил о пике паводка в Кургане.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить