Власти: осадки привели к росту уровня воды в реках Новокузнецка

Большое количество выпавших в верховьях осадков стало причиной резкого роста уровня воды в реках Новокузнецка (Кемеровская область), сообщил глава города Сергей Кузнецов.

Об этом Кузнецов написал в Telegram.

«За сутки в верховьях рек выпало большое количество осадков, что привело к резкому повышению уровня воды», — говорится в сообщении.

По словам Кузнецова, в субботу, 20 апреля, в городе прогнозируется серьёзный рост уровней воды в реках, возможно достижение неблагоприятных отметок.

Мэр призвал жителей быть готовыми к эвакуации в случае необходимости.

Ранее курганский губернатор Вадим Шумков заявил о пике паводка в Кургане.