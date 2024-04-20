Власти: осадки привели к росту уровня воды в реках Новокузнецка
Об этом Кузнецов написал в Telegram.
«За сутки в верховьях рек выпало большое количество осадков, что привело к резкому повышению уровня воды», — говорится в сообщении.
По словам Кузнецова, в субботу, 20 апреля, в городе прогнозируется серьёзный рост уровней воды в реках, возможно достижение неблагоприятных отметок.
Мэр призвал жителей быть готовыми к эвакуации в случае необходимости.
Ранее курганский губернатор Вадим Шумков заявил о пике паводка в Кургане.