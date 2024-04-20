МВД хочет обязать банки предоставлять данные об электронных переводах в 24 часа

Министерство внутренних дел России подготовило проект, по которому банки могут обязать в течение 24 часов предоставлять правоохранительным органам сведения, касающиеся перевода электронных средств.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на соответствующий проект ведомства.

Инициатива направлена на снижение сроков исполнения запросов, а также увеличение эффективности принимаемых мер по аресту имущества и защиты прав граждан, потерпевших от совершённых через интернет или с помощью телефонной связи преступлений.

Проект предполагает дополнить ст. 21 Уголовно-процессуального кодекса положением, в котором прописаны новые обязанности операторов по переводу денег и операторов связи.

Так, кредитные организации предлагают обязать выдавать необходимые сведения не позднее трёх рабочих дней с момента поступления денежных средств.

При наличии возможности запросы необходимо будет исполнить при помощи системы электронного документооборота в течение суток.