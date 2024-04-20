RT в Telegram
Подпишись

МВД хочет обязать банки предоставлять данные об электронных переводах в 24 часа

Короткая ссылка
Министерство внутренних дел России подготовило проект, по которому банки могут обязать в течение 24 часов предоставлять правоохранительным органам сведения, касающиеся перевода электронных средств.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на соответствующий проект ведомства. 

Инициатива направлена на снижение сроков исполнения запросов, а также увеличение эффективности принимаемых мер по аресту имущества и защиты прав граждан, потерпевших от совершённых через интернет или с помощью телефонной связи преступлений. 

Проект предполагает дополнить ст. 21 Уголовно-процессуального кодекса положением, в котором прописаны новые обязанности операторов по переводу денег и операторов связи.

Так, кредитные организации предлагают обязать выдавать необходимые сведения не позднее трёх рабочих дней с момента поступления денежных средств. 

При наличии возможности запросы необходимо будет исполнить при помощи системы электронного документооборота в течение суток. 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить