Уровень воды в реке Ишим в Тюменской области достиг критериев «опасного явления»

Уровень воды в реке Ишим у города Ишима Тюменской области достиг критериев «опасного явления». Как сообщили в официальном Telegram-канале городской администрации, он составил 861 см.

В сообщении отмечается, что такой показатель был зафиксировал по состоянию на 02:00 по местному времени (00:00 мск. — RT). Подъём воды продолжается.

«Ожидается затопление низководных мостов, садоводческих участков, сельскохозяйственных земель, нарушение дорожного сообщения между населёнными пунктами», — отметили в администрации Ишима.

Ранее информационный центр правительства Тюменской области заявил об обострении ситуации с затоплением в Ишиме.