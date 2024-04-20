Уровень воды в реке Ишим в Тюменской области достиг критериев «опасного явления»
В сообщении отмечается, что такой показатель был зафиксировал по состоянию на 02:00 по местному времени (00:00 мск. — RT). Подъём воды продолжается.
«Ожидается затопление низководных мостов, садоводческих участков, сельскохозяйственных земель, нарушение дорожного сообщения между населёнными пунктами», — отметили в администрации Ишима.
Ранее информационный центр правительства Тюменской области заявил об обострении ситуации с затоплением в Ишиме.