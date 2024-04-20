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Два человека погибли в Белгородской области в результате атаки беспилотников ВСУ

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Вооружённые силы Украины подвергли атаке с использованием беспилотных летательных аппаратов село Пороз Грайворонского городского округа Белгородской области. В результате этого погибли два мирных жителя.

Как сообщил в личном Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков, в результате сброса с дронов двух взрывных устройств загорелся частный жилом дом.

«К большому горю, погибли два мирных жителя — женщина, которая лежала с переломом шейки бедра, и мужчина, который ухаживал за ней. Сын погибшей успел в последний момент выбежать из горящего дома», — написал Старовойт, добавив, что, по предварительным данным, повреждения получил ещё один жилой дом.

Вечером 19 апреля МЧС Белгородской области объявило об опасности атаки беспилотных летательных аппаратов.

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