Суд отправил под домашний арест экс-министра энергетики Подмосковья
- РИА Новости
Об этом ТАСС заявили в пресс-службе суда.
«Постановлением Басманного районного суда Москвы в отношении Самарина Александра Юрьевича избрана мера пресечения в виде домашнего ареста», — сказали в пресс-службе.
Уточняется, что домашний арест продлится до 17 июня. Вместе с ним судом был установлен ряд определённых запретов.
Самарин обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 285 УК России («Злоупотребление должностными полномочиями»).