Суд отправил под домашний арест экс-министра энергетики Подмосковья

Басманный суд Москвы принял решение отправить под домашний арест бывшего министра энергетики Подмосковья Александра Самарина по делу об аварии на теплосети в Подольске.

РИА Новости

Об этом ТАСС заявили в пресс-службе суда. «Постановлением Басманного районного суда Москвы в отношении Самарина Александра Юрьевича избрана мера пресечения в виде домашнего ареста», — сказали в пресс-службе. Уточняется, что домашний арест продлится до 17 июня. Вместе с ним судом был установлен ряд определённых запретов. Самарин обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 285 УК России («Злоупотребление должностными полномочиями»).