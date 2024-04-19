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Суд отправил под домашний арест экс-министра энергетики Подмосковья

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Басманный суд Москвы принял решение отправить под домашний арест бывшего министра энергетики Подмосковья Александра Самарина по делу об аварии на теплосети в Подольске.
Суд отправил под домашний арест экс-министра энергетики Подмосковья
  • РИА Новости

Об этом ТАСС заявили в пресс-службе суда.

«Постановлением Басманного районного суда Москвы в отношении Самарина Александра Юрьевича избрана мера пресечения в виде домашнего ареста», — сказали в пресс-службе.

Уточняется, что домашний арест продлится до 17 июня. Вместе с ним судом был установлен ряд определённых запретов.

Самарин обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 285 УК России («Злоупотребление должностными полномочиями»). 

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