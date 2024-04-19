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Режим ограниченного энергоснабжения ввели в Ишиме Тюменской области

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Режим ограниченного энергоснабжения ввели в Ишиме Тюменской области в связи с паводком.
Режим ограниченного энергоснабжения ввели в Ишиме Тюменской области
  • РИА Новости

Об этом сообщил глава города Фёдор Шишкин.

«С 15 часов 19 апреля 2024 года в Ишиме вводится ограничение режима потребления электрической энергии при чрезвычайной ситуации», — написал Шишкин в своём Telegram-канале.

Глава города уточнил, что отключение электроэнергии вводится в СНТ «Швейник», «Заречье-2», «Машиностроитель-2», «Машиностроитель-1», «Ишимсельмаш-1», «Коммунальник» и на территории аэродрома Ишим (Южный).

Ранее губернатор Тюменской области Александр Моор заявил, что владельцам подтопленных домов в регионе выплатят 50 тыс. рублей.

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