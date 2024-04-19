В Москве готовятся к открытию сезона навигации

В Москве сезон речной навигации открывается 27 апреля. На маршруты выйдут теплоходы «Москва-1» и «850 лет Москве».

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на пресс-службу столичного Дептранса.

По словам заммэра по вопросам транспорта Максима Ликсутова, речной транспорт крайне востребован у жителей пяти столичных районов и подмосковных Химок. Так, в 2023 году пассажиры совершили на столичных теплоходах более 240 тыс. поездок.

«Маршруты-переправы — удобная и более быстрая альтернатива наземному и ж/д транспорту», — добавили в департаменте.

Ранее «Радио 1» сообщало, что реконструкцию Пироговского шоссе в Мытищах завершат в III квартале 2025 года.