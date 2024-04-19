В центре «Стань мамой в Подмосковье» обработали 63 тысячи звонков с начала года

В Минздраве Московской области рассказали о 63 тыс. звонков, поступивших в центр «Стань мамой в Подмосковье» с начала 2024 года.

Об этом сообщает телеканал «360».

«Операторы кол-центра готовы рассказать о системе родовспоможения региона, возможностях наших медучреждений, необходимых документах и многом другом», — сказал глава ведомства Алексей Сапанюк.

Он также отметил, что из общего числа звонков 5,3 тыс. поступили из других регионов.

Ранее сообщалось, что в Московской области с начала 2024 года выдали 450 наборов «Я родился в Подмосковье».