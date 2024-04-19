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В районе Орехово-Зуева уже неделю ищут пропавшего без вести 15-летнего подростка

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В посёлке Малиновые Луга Орехово-Зуевского городского округа 13 апреля пропал без вести 15-летний Кирилл Ерёмин.
В районе Орехово-Зуева уже неделю ищут пропавшего без вести 15-летнего подростка
  • © Лиза-Алерт

О его исчезновении сообщила 86-летняя бабушка. По словам женщины, внук уехал кататься на велосипеде, попросив у неё разрешения проехаться по дороге. Когда пенсионерка вышла на трассу, то не обнаружила его.

Поиск подростка, в котором уже приняли участие 250 человек, ведётся в круглосуточном режиме.

Для его розыска используются БПЛА, квадрокоптеры с тепловизором, также планируется задействовать болотоход «Архант».

Как сообщает поисковый отряд «Лиза-Алерт», мальчик может оказаться где угодно.

Волонтёры просят сообщать на горячую линию отряда по номеру 8 (800) 700-54-52 любую информацию, которая может помочь в поисках подростка.

В день исчезновения мальчик был одет в зелёный свитер и коричневые брюки. На голове у него была тёмная кепка, а на ногах — резиновые сапоги. У подростка тёмно-русые волосы. Он худощавого телосложения, его рост 175 см.

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