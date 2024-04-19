Издание «Фонтанка» сообщило об обысках в квартире журналистки Клочковой

Интернет-газета «Фонтанка» сообщила об обысках в квартире своего автора Ксении Клочковой. Предположительно, следственные действия прошли в рамках расследования уголовного дела в отношении её бывшего коллеги Андрея Захарова*, признанного иноагентом.

Отмечается, что Ксения Клочкова находится в статусе свидетеля.

Андрей Захаров работал на «Фонтанке» до 2016 года.

Ранее в отношении него было возбуждено дело по ст. 207.3 УК РФ (распространение фейков о Вооружённых силах России).

В середине апреля Басманный суд Москвы заочно арестовал журналиста Михаила Зыгаря** по делу о распространении фейков о ВС России.

* Внесён Минюстом РФ в реестр иностранных агентов.

** Включён в реестр иностранных агентов по решению Минюста России от 21.10.2022.