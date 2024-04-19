Издание «Фонтанка» сообщило об обысках в квартире журналистки Клочковой
- РИА Новости
Отмечается, что Ксения Клочкова находится в статусе свидетеля.
Андрей Захаров работал на «Фонтанке» до 2016 года.
Ранее в отношении него было возбуждено дело по ст. 207.3 УК РФ (распространение фейков о Вооружённых силах России).
В середине апреля Басманный суд Москвы заочно арестовал журналиста Михаила Зыгаря** по делу о распространении фейков о ВС России.
* Внесён Минюстом РФ в реестр иностранных агентов.
** Включён в реестр иностранных агентов по решению Минюста России от 21.10.2022.