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ФОМ: более 80% россиян положительно оценивают работу Путина

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Согласно данным опроса ФОМ, 83% россиян скорее хорошо оценивают работу президента России Владимира Путина, почти столько же (82%) доверяют ему.
ФОМ: более 80% россиян положительно оценивают работу Путина
  • РИА Новости

7% скорее плохо оценивают его работу, 10% россиян скорее не доверяют ему.

Более половины (59%) россиян заявляют, что российское правительство работает хорошо, 22% считают, что оно работает скорее плохо.

Еженедельный опрос «ФОМнибус» был проведён 12—14 апреля 2024 года среди 1,5 тыс. респондентов в возрасте старше 18 лет.

Ранее сообщалось, что решение о начале проведения спецоперации поддерживают 68% граждан России. Об этом свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ, который был проведён среди 1,6 тыс. человек.

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