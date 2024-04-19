ФОМ: более 80% россиян положительно оценивают работу Путина
- РИА Новости
7% скорее плохо оценивают его работу, 10% россиян скорее не доверяют ему.
Более половины (59%) россиян заявляют, что российское правительство работает хорошо, 22% считают, что оно работает скорее плохо.
Еженедельный опрос «ФОМнибус» был проведён 12—14 апреля 2024 года среди 1,5 тыс. респондентов в возрасте старше 18 лет.
Ранее сообщалось, что решение о начале проведения спецоперации поддерживают 68% граждан России. Об этом свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ, который был проведён среди 1,6 тыс. человек.