Собянин рассказал о предстоящей реконструкции стадиона «Локомотив» в Люблине

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о реконструкции, которую проведут на стадионе «Локомотив» в районе Люблино.

Об этом пишет «Вечерняя Москва» со ссылкой на личный блог мэра.

Собянин сообщил, что в 2024 году на месте старого футбольного поля появится большая игровая арена площадью более 7 тыс. кв. м с искусственным покрытием и подогревом — играть на ней можно будет и летом, и зимой.

«Сбоку от основного поля будет размещено два малых тренировочных поля размером более 500 кв. м каждое. Чтобы за ходом игры было удобнее наблюдать, установят табло», — отметил мэр.

Также на стадионе возведут «воздушную» трибуну на 800 человек с навесом и художественной подсветкой.

Ранее издание «Вести Подмосковья» сообщало, что в Московской области планируют обновить по единому стандарту более 530 детских площадок в 2024 году.