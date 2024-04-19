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Собянин рассказал о предстоящей реконструкции стадиона «Локомотив» в Люблине

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Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о реконструкции, которую проведут на стадионе «Локомотив» в районе Люблино.
Собянин рассказал о предстоящей реконструкции стадиона «Локомотив» в Люблине
  • РИА Новости

Об этом пишет «Вечерняя Москва» со ссылкой на личный блог мэра.

Собянин сообщил, что в 2024 году на месте старого футбольного поля появится большая игровая арена площадью более 7 тыс. кв. м с искусственным покрытием и подогревом — играть на ней можно будет и летом, и зимой.

«Сбоку от основного поля будет размещено два малых тренировочных поля размером более 500 кв. м каждое. Чтобы за ходом игры было удобнее наблюдать, установят табло», — отметил мэр.

Также на стадионе возведут «воздушную» трибуну на 800 человек с навесом и художественной подсветкой.

Ранее издание «Вести Подмосковья» сообщало, что в Московской области планируют обновить по единому стандарту более 530 детских площадок в 2024 году.

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