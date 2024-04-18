В подмосковном Минздраве напомнили о необходимости присмотра за детьми у открытых окон
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Об этом сообщает издание «Вести Подмосковья» со ссылкой на пресс-службу ведомства.
По статистике, весной растёт число несчастных случаев, связанных с падением детей из окон, даже в благополучных семьях.
Как отмечается в сообщении, наличие москитных сеток не гарантирует предотвращения опасного случая. Во время проветривания комнат ребёнка нужно держать под присмотром. Также желательно убрать от подоконников мебель.
Ранее URA.RU сообщало, что в мэрии Челябинска призвали закрывать балконы и окна, когда дети остаются без присмотра.