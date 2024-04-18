В подмосковном Минздраве напомнили о необходимости присмотра за детьми у открытых окон

В Минздраве Московской области напомнили о необходимости присмотра за детьми во время проветривания помещений.

Об этом сообщает издание «Вести Подмосковья» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

По статистике, весной растёт число несчастных случаев, связанных с падением детей из окон, даже в благополучных семьях.

Как отмечается в сообщении, наличие москитных сеток не гарантирует предотвращения опасного случая. Во время проветривания комнат ребёнка нужно держать под присмотром. Также желательно убрать от подоконников мебель.

Ранее URA.RU сообщало, что в мэрии Челябинска призвали закрывать балконы и окна, когда дети остаются без присмотра.