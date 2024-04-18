В Челябинской области в новом сезоне отремонтируют 730 км автодорог

В Челябинской области 18 апреля открылся сезон ремонта дорог. В этом году планируют привести в порядок около 730 км дорожного полотна.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу Центра управления регионом.

«Уже идут работы на мосту через реку Миасс на 1-м км автодороги Каштак — М-5 подъезд к Екатеринбургу», — уточнили в пресс-службе.

Капитальный ремонт пройдёт на участках: Новокаолиновый — Кизилчилик — Песчанка, Халитово — Баязитова, посёлок Красное поле — посёлок Полетаево, Аша — рабочий посёлок Кропачево — Шарлаш.

Ранее «Радио 1» сообщало, что реконструкцию Пироговского шоссе в Мытищах завершат в III квартале 2025 года.