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В Челябинской области в новом сезоне отремонтируют 730 км автодорог

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В Челябинской области 18 апреля открылся сезон ремонта дорог. В этом году планируют привести в порядок около 730 км дорожного полотна.
В Челябинской области в новом сезоне отремонтируют 730 км автодорог
  • РИА Новости

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу Центра управления регионом.

«Уже идут работы на мосту через реку Миасс на 1-м км автодороги Каштак — М-5 подъезд к Екатеринбургу», — уточнили в пресс-службе.

Капитальный ремонт пройдёт на участках: Новокаолиновый — Кизилчилик — Песчанка, Халитово — Баязитова, посёлок Красное поле — посёлок Полетаево, Аша — рабочий посёлок Кропачево — Шарлаш.

Ранее «Радио 1» сообщало, что реконструкцию Пироговского шоссе в Мытищах завершат в III квартале 2025 года.

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