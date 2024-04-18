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Завершились совместные учения армий России и Таджикистана по антитеррору

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Совместные антитеррористические учения армий России и Таджикистана на полигоне Харб-Майдон завершились.
Завершились совместные учения армий России и Таджикистана по антитеррору
  • РИА Новости

Об этом пишет Министерство обороны России.

По информации ведомства, военные отработали уничтожение террористических бандформирований, подготовку подразделений к выполнению поставленных задач в горной местности.

Также представители ВС России и Таджикистана получили опыт управления подразделениями во время прикрытия границы и ликвидации прорвавшихся незаконных вооружённых формирований.

Во время манёвров учитывался опыт, полученный российскими военнослужащими в ходе СВО.

Ранее три корвета Балтфлота провели артиллерийские стрельбы.

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