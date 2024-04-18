Завершились совместные учения армий России и Таджикистана по антитеррору
- РИА Новости
Об этом пишет Министерство обороны России.
По информации ведомства, военные отработали уничтожение террористических бандформирований, подготовку подразделений к выполнению поставленных задач в горной местности.
Также представители ВС России и Таджикистана получили опыт управления подразделениями во время прикрытия границы и ликвидации прорвавшихся незаконных вооружённых формирований.
Во время манёвров учитывался опыт, полученный российскими военнослужащими в ходе СВО.
Ранее три корвета Балтфлота провели артиллерийские стрельбы.