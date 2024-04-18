В Петербурге пьяный мужчина угрожал жильцам дома гранатой

Сотрудники правоохранительных органов Санкт-Петербурга задержали мужчину, который угрожал гранатой жильцам одного из домов в Невском районе.

Как сообщили в пресс-службе регионального главка МВД, информация об инциденте поступила от жительницы дома на Народной улице. Она рассказала, что на лестничной площадке неизвестный конфликтовал с её супругом и угрожал ему предметом, похожим на гранату.

«Прибывшие полицейские задержали на месте 39-летнего жителя Саратовской области», — указывается в сообщении.

В пресс-службе добавили, что граната, которой злоумышленник угрожал жильцам дома, оказалась страйкбольной. Мужчину доставили в отдел полиции, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее сообщалось о пьяном мужчине, который угрожал гранатой посетителям петербургского магазина.