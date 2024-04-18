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Более 600 сим-боксов, которые могут использовать в диверсиях, изъято в регионах

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Более 600 сим-боксов, которые могут использоваться в диверсионной и террористической деятельности, изъято в марте в 40 регионах России.
Более 600 сим-боксов, которые могут использовать в диверсиях, изъято в регионах
  • Gettyimages.ru

Об этом говорится в сообщении ЦОС ФСБ.

Отмечается, что операция была проведена во взаимодействии с МВД.

«Пресечена противоправная деятельность владельцев сим-боксов, через которые незаконно активируются аккаунты соцсетей, мессенджеров, финансовых кошельков и банковских счетов, используемые в том числе для диверсионной и террористической деятельности, а также распространения ложных террористических угроз и фейковой информации», — говорится в сообщении.

Всего было изъято 612 сим-боксов и более 300 тыс. сим-карт.

В отношении 30 человек возбуждены дела по статьям о мошенничестве.

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