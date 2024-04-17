Собянин внёс изменения в состав правительства Москвы

Кадровые перестановки произошли в правительстве Москвы. Соответствующие документы подписал мэр столицы Сергей Собянин.

Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва».

Согласно одному из указов, освобождён от должности заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв. На эту должность назначен Владимир Ефимов, занимавший пост заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений.

Руководителя Департамента экономической политики и развития Москвы Марию Багрееву мэр назначил своим заместителем в правительстве города.