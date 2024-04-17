Собянин внёс изменения в состав правительства Москвы
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Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва».
Согласно одному из указов, освобождён от должности заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв. На эту должность назначен Владимир Ефимов, занимавший пост заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений.
Руководителя Департамента экономической политики и развития Москвы Марию Багрееву мэр назначил своим заместителем в правительстве города.