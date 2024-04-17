Росфинмониторинг внес в перечень террористов Конашенка

Росфинмониторинг внёс в перечень террористов и экстремистов супруга экс-главы общественного пространства «Новая Голландия» Роксаны Шатуновской Николая Конашенка за скандальные посты о теракте в «Крокусе».

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Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные ведомства. Ранее суд арестовал мужа экс-директора «Новой Голландии» Конашенка. Его задержали за посты о теракте в «Крокус Сити Холле».