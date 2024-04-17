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Росфинмониторинг внес в перечень террористов Конашенка

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Росфинмониторинг внёс в перечень террористов и экстремистов супруга экс-главы общественного пространства «Новая Голландия» Роксаны Шатуновской Николая Конашенка за скандальные посты о теракте в «Крокусе».
Росфинмониторинг внес в перечень террористов Конашенка
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные ведомства.

Ранее суд арестовал мужа экс-директора «Новой Голландии» Конашенка.

Его задержали за посты о теракте в «Крокус Сити Холле».

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