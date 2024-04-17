Жители Орска столкнулись с нехваткой питьевой воды после затопления скважин
- РИА Новости
- © Владимир Астапкович
Об этом написал губернатор Оренбургской области Денис Паслер в своём Telegram-канале.
По его словам, большинство подземных скважин затоплено. При этом у специалистов нет возможности добраться до них — нужно, чтобы вода спала.
В связи с этим в ежедневном режиме происходит подвоз воды. Питьевая вода поступает в составе гуманитарных грузов со всей России и раздаётся местным.
«Решаем проблему нехватки воды и другим способом. Сегодня в Орск доставили 100 ёмкостей объёмом 1000 л каждая. Их разместят во дворах и будут оперативно наполнять водой», — написал Паслер.
Ранее МЧС России сообщило, что жителям Орска с начала паводка выдали более 500 т гумпомощи.