Жители Орска столкнулись с нехваткой питьевой воды после затопления скважин

В частично затопленном Орске местные жители столкнулись с проблемой нехватки питьевой воды.

Об этом написал губернатор Оренбургской области Денис Паслер в своём Telegram-канале.

По его словам, большинство подземных скважин затоплено. При этом у специалистов нет возможности добраться до них — нужно, чтобы вода спала.

В связи с этим в ежедневном режиме происходит подвоз воды. Питьевая вода поступает в составе гуманитарных грузов со всей России и раздаётся местным.

«Решаем проблему нехватки воды и другим способом. Сегодня в Орск доставили 100 ёмкостей объёмом 1000 л каждая. Их разместят во дворах и будут оперативно наполнять водой», — написал Паслер.

Ранее МЧС России сообщило, что жителям Орска с начала паводка выдали более 500 т гумпомощи.