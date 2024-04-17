В Приморье турпоток вырос на четверть в 2023 году

Приморский край в 2023 году принял 3,8 млн туристов — на четверть больше, чем годом ранее. Об этом стало известно в ходе очередного заседания комитета по экономической политике и собственности заксобрания края.

Депутатам представили отчёт о реализации в 2023 году государственной программы развития туризма, передаёт Vostokmedia.com.

По словам замруководителя регионального Агентства по туризму Кристины Квинт, число иностранных туристов, посетивших Приморье в 2023 году, выросло до 33 тыс.

Наряду с ростом турпотока, на 22,5% вырос оборот гостиничных и туристских услуг — до 19,2 млрд рублей.

На реализацию программы развития туризма в прошлом году в регионе было предусмотрено 1,17 млрд рублей, из них 661,9 млн рублей — из федерального бюджета, 498,5 млн — из краевого, 13,3 млн — средства муниципальных образований.

Ранее НСН со ссылкой на мэра Сергея Собянина сообщала, что в марте открылся приём заявок на онлайн-конкурс туристических маршрутов «Покажи Москву!».