В Центральном кластере МГТУ имени Баумана начали монтировать купол

В Центральном кластере МГТУ имени Баумана начали подъём и установку купольной конструкции, заявил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.

«Это, пожалуй, самая амбициозная задача на участке строительства Центрального кластера МГТУ им. Н.Э. Баумана — установка купольной конструкции весом порядка 100 т, которая будет возвышаться на 40 м над землёй. Диаметр внешнего кольца купольной конструкции составит 78 м, а внутреннего — 46,5 м», — сказал Бочкарёв.

По его словам, на опорной балке между пятью корпусами кластера уже установлено 22 металлических подъёмных крана, на каждый из которых будет закреплена лебёдка для синхронного подъёма купола.

«После подъёма и установки строители нанесут на конструкцию огнезащиту, обеспечат устройство лотков для кабелей освещения и мембраны», — уточнил заммэра.

Со своей стороны, глава Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов сообщил, что для крепления конструкции будут использованы канаты диаметром 42, 62, 72 мм из высокопрочной стали.

«Общая площадь Центрального кластера с учётом стилобата составит почти 60 тыс. «квадратов». Проектом предусмотрена единая стилистика фасадных решений для всех пяти корпусов Центрального кластера. Интересные геометрические формы создадут динамичный и запоминающийся образ объекта», — сказал Загрутдинов.

Он добавил, что на стеклянных фасадах предусмотрена декоративная печать.