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Росавиация сняла ограничения на работу аэропортов Казани и Нижнекамска

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Федеральное агентство воздушного транспорта сняло ограничения на работу аэропортов Казани и Нижнекамска.
Росавиация сняла ограничения на работу аэропортов Казани и Нижнекамска
  • Gettyimages.ru
  • © YakobchukOlena

«В 12:03 мск ограничения на работу аэропортов Казани и Нижнекамска сняты. В период действия временных ограничений на запасные аэродромы ушли пять воздушных судов», —  сообщает РИА Новости со ссылкой на ведомство.

Ранее на работу трёх аэропортов в Татарстане и Нижегородской области ввели временные ограничения. Кроме того, аэропорты Казани и Нижнекамска временно не принимали и не отправляли самолёты.

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