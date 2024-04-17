Росавиация сняла ограничения на работу аэропортов Казани и Нижнекамска
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«В 12:03 мск ограничения на работу аэропортов Казани и Нижнекамска сняты. В период действия временных ограничений на запасные аэродромы ушли пять воздушных судов», — сообщает РИА Новости со ссылкой на ведомство.
Ранее на работу трёх аэропортов в Татарстане и Нижегородской области ввели временные ограничения. Кроме того, аэропорты Казани и Нижнекамска временно не принимали и не отправляли самолёты.