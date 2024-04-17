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В Удмуртии выплаты к пенсии получают более 41 тысячи жителей старше 80 лет

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Более 41 тыс. жителей Удмуртии старше 80 лет получают удвоенную выплату к страховой пенсии.
В Удмуртии выплаты к пенсии получают более 41 тысячи жителей старше 80 лет
  • Gettyimages.ru
  • © Bloomberg Creative Photos

Об этом сообщает интернет-издание «Сусанин» со ссылкой на пресс-службу отделения Социального фонда России по республике.

На данный момент в регионе проживают 5,6 тыс. человек старше 90 лет и 57 пенсионеров, отметивших столетний юбилей. Самой пожилой жительнице — 104 года, самому пожилому жителю — 102.

По словам заместителя управляющего отделением Соцфонда России по Удмуртской Республике Елены Никулиной, с 1 января этого года выплата для жителей, получающих страховую пенсию по старости, составила 8134,88 рубля, для пенсионеров старше 80 лет — 16 269,76 рубля.

Ранее НСН сообщала, что мэр Сергей Собянин на заседании президиума правительства Москвы утвердил выплаты ветеранам и труженикам тыла, проживающим в столице, по случаю 79-й годовщины победы в Великой Отечественной войне.

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