RT в Telegram
Подпишись

Раввин Карпов рассказал о деталях ликвидации террориста у синагоги в Отрадном

Короткая ссылка
Террориста, планировавшего нападение на синагогу Федерации еврейских общин России «Даркей Шалом» в Отрадном, ФСБ ликвидировала недалеко от религиозного здания.
Раввин Карпов рассказал о деталях ликвидации террориста у синагоги в Отрадном
  • РИА Новости

Об этом РИА Новости рассказал глава общины раввин Довид Карпов.

По его словам, операция проходила на Берёзовой аллее.

После ликвидации террориста ФСБ провела оперативные мероприятия в самой синагоге — представители силовых структур проверили видеокамеры и провели инструктаж о мерах безопасности.

Сотрудники ФСБ предотвратили теракт в культовом еврейском учреждении Москвы в момент массового скопления граждан 11 апреля. При задержании террорист оказал вооружённое сопротивление и был ликвидирован ответным огнём.

Позже выяснилось, что уроженец Средней Азии, планировавший совершить теракт в синагоге, хранил самодельную бомбу дома под матрасом.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить