Раввин Карпов рассказал о деталях ликвидации террориста у синагоги в Отрадном
- РИА Новости
Об этом РИА Новости рассказал глава общины раввин Довид Карпов.
По его словам, операция проходила на Берёзовой аллее.
После ликвидации террориста ФСБ провела оперативные мероприятия в самой синагоге — представители силовых структур проверили видеокамеры и провели инструктаж о мерах безопасности.
Сотрудники ФСБ предотвратили теракт в культовом еврейском учреждении Москвы в момент массового скопления граждан 11 апреля. При задержании террорист оказал вооружённое сопротивление и был ликвидирован ответным огнём.
Позже выяснилось, что уроженец Средней Азии, планировавший совершить теракт в синагоге, хранил самодельную бомбу дома под матрасом.