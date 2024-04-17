Раввин Карпов рассказал о деталях ликвидации террориста у синагоги в Отрадном

Террориста, планировавшего нападение на синагогу Федерации еврейских общин России «Даркей Шалом» в Отрадном, ФСБ ликвидировала недалеко от религиозного здания.

Об этом РИА Новости рассказал глава общины раввин Довид Карпов.

По его словам, операция проходила на Берёзовой аллее.

После ликвидации террориста ФСБ провела оперативные мероприятия в самой синагоге — представители силовых структур проверили видеокамеры и провели инструктаж о мерах безопасности.

Сотрудники ФСБ предотвратили теракт в культовом еврейском учреждении Москвы в момент массового скопления граждан 11 апреля. При задержании террорист оказал вооружённое сопротивление и был ликвидирован ответным огнём.

Позже выяснилось, что уроженец Средней Азии, планировавший совершить теракт в синагоге, хранил самодельную бомбу дома под матрасом.