В России с начала года в 2,5 раза выросли продажи шин для мотоциклов
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Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на данные государственной системы маркировки «Честный знак».
В топ-5 регионов по объёмам продаж вошли Удмуртия, Приморский край, Санкт-Петербург, Татарстан и Карелия.
По словам руководителя товарной группы ЦРПТ (оператор системы «Честный знак») Анны Петрушиной, в марте россияне потратили больше 149 млн рублей на этот тип шин.
Специалист отметила, что в марте 2023 года средняя цена шины для мотоцикла составляла 4,8 тыс. рублей, тогда как в марте 2024-го она снизилась до 4,3 тыс. рублей.
Ранее автоэксперт Михаил Колодочкин в беседе с телеканалом «Звезда» заявил, что езда на зимней резине круглый год представляет потенциальную опасность для всех участников дорожного движения.