Куренков: опыт подготовки Оренбуржья к паводку нужно применять в других регионах
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Об этом во время координационного совещания по вопросам прохождения паводка в правительстве Курганской области заявил глава МЧС России Александр Куренков.
«В ближайшие дни природа даст свою оценку нашей с вами работе. Но уже сейчас можно говорить о том, что опыт Оренбургской области должен быть применён во всех населённых пунктах, которым угрожает подтопление», — сказал он.
Также в ходе координационного совещания Куренков назвал качественной работу по подготовке к паводку в Курганской области.