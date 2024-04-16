Куренков: опыт подготовки Оренбуржья к паводку нужно применять в других регионах

Опыт, полученный в ходе подготовки Оренбургской области к паводку и ликвидации его последствий, должен быть распространён на другие регионы России, которым угрожает подтопление.

Об этом во время координационного совещания по вопросам прохождения паводка в правительстве Курганской области заявил глава МЧС России Александр Куренков.

«В ближайшие дни природа даст свою оценку нашей с вами работе. Но уже сейчас можно говорить о том, что опыт Оренбургской области должен быть применён во всех населённых пунктах, которым угрожает подтопление», — сказал он.

Также в ходе координационного совещания Куренков назвал качественной работу по подготовке к паводку в Курганской области.