RT в Telegram
Подпишись

Куренков: опыт подготовки Оренбуржья к паводку нужно применять в других регионах

Короткая ссылка
Опыт, полученный в ходе подготовки Оренбургской области к паводку и ликвидации его последствий, должен быть распространён на другие регионы России, которым угрожает подтопление.
Куренков: опыт подготовки Оренбуржья к паводку нужно применять в других регионах
  • © 56.mchs.gov.ru

Об этом во время координационного совещания по вопросам прохождения паводка в правительстве Курганской области заявил глава МЧС России Александр Куренков.

«В ближайшие дни природа даст свою оценку нашей с вами работе. Но уже сейчас можно говорить о том, что опыт Оренбургской области должен быть применён во всех населённых пунктах, которым угрожает подтопление», — сказал он.

Также в ходе координационного совещания Куренков назвал качественной работу по подготовке к паводку в Курганской области.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить