В Москве промоют более 500 тысяч элементов освещения в апреле

В рамках месячника по благоустройству в Москве промоют и покрасят более 500 тыс. элементов наружного освещения.

Об этом сообщает РИАМО со ссылкой на пресс-службу комплекса городского хозяйства.

Заммэра по вопросам ЖКТ и благоустройства Пётр Бирюков заявил, что будут вымыты светильники, кронштейны, цоколи и опоры, а также установки городской архитектурно-художественной подсветки.

«Будут задействованы автовышки, поливомоечная техника, бригады ручной уборки», — отметил он.

При проведении работ используются современные биоразлагаемые моющие средства.

Ранее сообщалось, что во Владивостоке общегородской субботник состоится 20 апреля во всех районах города.