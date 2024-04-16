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В Москве промоют более 500 тысяч элементов освещения в апреле

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В рамках месячника по благоустройству в Москве промоют и покрасят более 500 тыс. элементов наружного освещения.
В Москве промоют более 500 тысяч элементов освещения в апреле

Об этом сообщает РИАМО со ссылкой на пресс-службу комплекса городского хозяйства.

Заммэра по вопросам ЖКТ и благоустройства Пётр Бирюков заявил, что будут вымыты светильники, кронштейны, цоколи и опоры, а также установки городской архитектурно-художественной подсветки.

«Будут задействованы автовышки, поливомоечная техника, бригады ручной уборки», — отметил он.

При проведении работ используются современные биоразлагаемые моющие средства.

Ранее сообщалось, что во Владивостоке общегородской субботник состоится 20 апреля во всех районах города.

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