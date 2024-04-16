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В Орске возобновили подачу газа в более чем 13 тысяч домов и предприятий

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В пресс-службе правительства Оренбургской области заявили, что в Орске возобновили подачу газа в более чем 13 тыс. домов и предприятий.
В Орске возобновили подачу газа в более чем 13 тысяч домов и предприятий
  • Gettyimages.ru
  • © Sanja Cokolic

«Специалисты филиала «Газпром газораспределение Оренбург» возобновили подачу газа в более [чем] 13 тыс. ранее отключённых домовладений и коммунально-бытовых предприятий города Орска», — отмечается в сообщении.

Уточняется, что положительное решение о пуске газа принимается в том случае, если состояние газовых сетей признано удовлетворительным и является безопасным для эксплуатации после проверки на герметичность.

Поздно вечером 15 апреля сообщалось, что уровень воды в реке Урал в Орске снизился на 20 см и составляет 600 см.

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