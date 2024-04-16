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В Свердловской области ввели более 1 млн квадратных метров жилья в I квартале

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В Свердловской области в I квартале текущего года построили 1,088 млн кв. м жилья, что на треть превышает показатель аналогичного периода 2023 года.
В Свердловской области ввели более 1 млн квадратных метров жилья в I квартале
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на Департамент информационной политики региона.

«Больший объём, практически 70%, приходится на индивидуальное жильё», — уточнил исполняющий обязанности министра строительства и развития инфраструктуры региона Григорий Сурганов.

По имеющимся данным, за первые три месяца этого года на Среднем Урале возвели 5,5 тыс. индивидуальных домов.

В целом по УрФО с начала 2024 года застройщики сдали 2,95 млн кв. м жилья, на 18,6% больше, чем за аналогичный период минувшего года.

Ранее НСН сообщала, что Москва реализует на торгах два дополнительных участка под индивидуальное жилищное строительство (ИЖС) в ТиНАО.

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