В России в марте было продано 502 тысячи подержанных легковых авто
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Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на данные аналитического агентства «Автостат».
Вторичный рынок превысил отметку в 500 тыс. единиц впервые с октября прошлого года.
Большую часть данного сегмента в марте заняли машины Lada (123,1 тыс. ед.), Toyota (51,9 тыс. ед.), Kia (29,4 тыс. ед.), Hyundai (28 тыс. ед.) и Nissan (23,7 тыс. ед.).
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