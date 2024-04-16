В России в марте было продано 502 тысячи подержанных легковых авто

В России по итогам марта было реализовано 502 тыс. легковых автомобилей с пробегом — на 26% больше, чем в феврале, и на 1% больше, чем в марте 2023 года.

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Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на данные аналитического агентства «Автостат». Вторичный рынок превысил отметку в 500 тыс. единиц впервые с октября прошлого года. Большую часть данного сегмента в марте заняли машины Lada (123,1 тыс. ед.), Toyota (51,9 тыс. ед.), Kia (29,4 тыс. ед.), Hyundai (28 тыс. ед.) и Nissan (23,7 тыс. ед.). Ранее руководитель рабочей группы «Защита прав автомобилистов» Пётр Шкуматов в беседе с «Радио 1» рассказал, для кого могут быть полезны краткосрочные полисы ОСАГО.