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На Ивлееву составили протокол за дискредитацию армии

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Суд зарегистрировал административный протокол, составленный на блогера Анастасию Ивлееву за дискредитацию ВС России.
На Ивлееву составили протокол за дискредитацию армии
  • РИА Новости

Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Тверской суд Москвы.

«Протокол, составленный... в отношении Ивлеевой Анастасии, зарегистрирован судом 16 апреля», — сказано в заявлении.

Дата его рассмотрения ещё не назначена.

Ивлеевой грозит административный штраф в размере от 30 до 50 тыс. рублей.

В суде не уточнили, за что составлен протокол.

2 апреля блогершу Нелли Хомячкову, которая оскорбила российских военнослужащих во время стрима, оштрафовали на 30 тыс. рублей. Она признала свою вину в дискредитации ВС Российской Федерации.

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