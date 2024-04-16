На Ивлееву составили протокол за дискредитацию армии

Суд зарегистрировал административный протокол, составленный на блогера Анастасию Ивлееву за дискредитацию ВС России.

Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Тверской суд Москвы.

«Протокол, составленный... в отношении Ивлеевой Анастасии, зарегистрирован судом 16 апреля», — сказано в заявлении.

Дата его рассмотрения ещё не назначена.

Ивлеевой грозит административный штраф в размере от 30 до 50 тыс. рублей.

В суде не уточнили, за что составлен протокол.

2 апреля блогершу Нелли Хомячкову, которая оскорбила российских военнослужащих во время стрима, оштрафовали на 30 тыс. рублей. Она признала свою вину в дискредитации ВС Российской Федерации.