Скончавшегося Карена Енгибаряна, который помогал в эвакуации из «Крокуса», просят наградить

Общественники просят наградить Карена Енгибаряна, который помогал эвакуировать людей из «Крокус Сити Холла». 35-летний мужчина, приехавший к «Крокусу» спасать маму лучшего друга, умер через пять дней после теракта.

Отмечается, что общественное движение «Зов народа» направило обращение на имя президента России Владимира Путина.

«Просим представить Карена Енгибаряна к посмертной награде за проявленное мужество и самоотверженность», — говорится в документе, который имеется в распоряжении RT.

Как сообщалось, Карен Енгибарян не был зрителем концерта «Пикника». На место теракта он приехал сразу же после звонка друга Марка.

«Мама, к сожалению, погибла. Я её похоронил вчера, а завтра я буду хоронить лучшего друга», — рассказал он.

По его словам, Карен отдал свою куртку кому-то из пострадавших и серьёзно простыл. Сильный озноб у него появился в тот же вечер, поднялась температура под 40. Карен вызвал скорую, но от госпитализации отказался.

Несколько дней лечился от простуды парацетамолом, даже было улучшение. Но потом Карену резко стало плохо: он пожелтел, ломило тело, его увезли в реанимацию токсикологии. Сегодня рано утром его не стало. Предварительная причина смерти — поражение печени из-за большого количества выпитого парацетамола.

У Карена осталась жена. Мужчина работал в IT-компании.