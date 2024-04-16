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В Новой Москве выделили два участка под ИЖС

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Москва реализует на торгах два дополнительных участка под индивидуальное жилищное строительство (ИЖС) в ТиНАО.
В Новой Москве выделили два участка под ИЖС

Об этом сообщает НСН.

По словам председателя Москомархитектуры Юлианы Княжевской, участки расположены в поселении Клёновское в Новой Москве поблизости от городской инфраструктуры.

Общая площадь участков составляет 0,27 га. На каждом из них можно построить дома площадью 600 кв. м.

Ранее телеканал «360» со ссылкой на главу Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислава Овчинского сообщал, что в столичном районе Хорошёво-Мнёвники построят новый деловой центр на 12 тыс. рабочих мест.

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