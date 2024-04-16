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Более 200 обитателей зоопарка в Евпатории погибли в результате пожара

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Более 200 экзотических обитателей зоопарка в Евпатории погибли из-за пожара.
Более 200 обитателей зоопарка в Евпатории погибли в результате пожара
  • Gettyimages.ru

Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб республики.

«Более 200 обитателей зоопарка погибли», — сказано в сообщении.

Уточняется, что в их числе могут быть крокодилы, удавы, капибары, сурикаты, носухи и множество редких птиц.

Спасены медведи, чей вольер был на первом этаже, и ещё несколько животных.

Ранее сообщалось, что при пожаре в Евпатории дотла сгорел зоопарк, удалось спасти женщину и несколько животных.

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