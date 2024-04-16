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Военные следователи оказали юридическую помощь участникам СВО

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RT
Полковник юстиции Евгений Рыжаков вместе с подчинёнными посетил военнослужащих СВО, проходящих лечение и реабилитацию в медучреждениях. Об этом сообщают представили военного следственного управления СК России.
Военные следователи оказали юридическую помощь участникам СВО
  • РИА Новости

В ходе встречи с военнослужащими следователи ответили на их вопросы по размерам и порядку получения страховых выплат за ранение, оформлению удостоверения ветерана боевых действий и т.д.

Как указали в СК, следователи помогли проходящим лечение после ранений «составить соответствующие обращения, а также разъяснили, какие именно документы должны быть к ним приложены».

Ранее RT сообщал, что в Ленинградской области создадут систему реабилитации ветеранов СВО.

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