Военные следователи оказали юридическую помощь участникам СВО

Полковник юстиции Евгений Рыжаков вместе с подчинёнными посетил военнослужащих СВО, проходящих лечение и реабилитацию в медучреждениях. Об этом сообщают представили военного следственного управления СК России.

В ходе встречи с военнослужащими следователи ответили на их вопросы по размерам и порядку получения страховых выплат за ранение, оформлению удостоверения ветерана боевых действий и т.д.

Как указали в СК, следователи помогли проходящим лечение после ранений «составить соответствующие обращения, а также разъяснили, какие именно документы должны быть к ним приложены».

Ранее RT сообщал, что в Ленинградской области создадут систему реабилитации ветеранов СВО.