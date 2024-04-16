Военные следователи оказали юридическую помощь участникам СВО
- РИА Новости
В ходе встречи с военнослужащими следователи ответили на их вопросы по размерам и порядку получения страховых выплат за ранение, оформлению удостоверения ветерана боевых действий и т.д.
Как указали в СК, следователи помогли проходящим лечение после ранений «составить соответствующие обращения, а также разъяснили, какие именно документы должны быть к ним приложены».
Ранее RT сообщал, что в Ленинградской области создадут систему реабилитации ветеранов СВО.