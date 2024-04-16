Юрист Красовская напомнила о выплатах ветеранам ко Дню Победы
- РИА Новости
В рамках соответствующего указа президента России некоторые категории граждан получат доплату в размере 10 тыс. рублей, сообщила она в беседе с Life.ru.
«Право на неё имеют все участники войны в составе действующей армии, в партизанских и подпольных организациях до 1945 года включительно, военнослужащие, служившие более шести месяцев в период с 22 июня 1941 года по 3 сентября 1945 года, лица, награждённые медалью «За оборону Ленинграда», и ряд других льготников», — уточнила юрист.
Ранее НСН сообщала, что мэр Сергей Собянин на заседании президиума правительства Москвы утвердил выплаты ветеранам и труженикам тыла, проживающим в столице, по случаю 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.