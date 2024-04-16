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Юрист Красовская напомнила о выплатах ветеранам ко Дню Победы

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Ведущий юрист Европейской юридической службы Оксана Красовская напомнила, что части пенсионеров полагаются выплаты по случаю Дня Победы. Некоторым перечислить их могут уже в конце апреля.
Юрист Красовская напомнила о выплатах ветеранам ко Дню Победы
  • РИА Новости

В рамках соответствующего указа президента России некоторые категории граждан получат доплату в размере 10 тыс. рублей, сообщила она в беседе с Life.ru.

«Право на неё имеют все участники войны в составе действующей армии, в партизанских и подпольных организациях до 1945 года включительно, военнослужащие, служившие более шести месяцев в период с 22 июня 1941 года по 3 сентября 1945 года, лица, награждённые медалью «За оборону Ленинграда», и ряд других льготников», — уточнила юрист.

Ранее НСН сообщала, что мэр Сергей Собянин на заседании президиума правительства Москвы утвердил выплаты ветеранам и труженикам тыла, проживающим в столице, по случаю 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

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