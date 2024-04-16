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Бастрыкин поручил возбудить дело после избиения полицейскими участника СВО

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Глава СК России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после информации об избиении полицейскими участника спецоперации в Санкт-Петербурге.
Бастрыкин поручил возбудить дело после избиения полицейскими участника СВО
  • РИА Новости

Об этом Следственный комитет России сообщает в Telegram.

Как сказано в заявлении ведомства, в Санкт-Петербурге сотрудники полиции, в том числе азербайджанской национальности, избили участника спецоперации.

Следственные органы проводят доследственную проверку.

Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело.

12 февраля в Уссурийске были задержаны подростки, которых подозревают в избиении и ограблении участника СВО.

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