Бастрыкин поручил возбудить дело после избиения полицейскими участника СВО

Глава СК России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после информации об избиении полицейскими участника спецоперации в Санкт-Петербурге.

Об этом Следственный комитет России сообщает в Telegram.

Как сказано в заявлении ведомства, в Санкт-Петербурге сотрудники полиции, в том числе азербайджанской национальности, избили участника спецоперации.

Следственные органы проводят доследственную проверку.

Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело.

12 февраля в Уссурийске были задержаны подростки, которых подозревают в избиении и ограблении участника СВО.