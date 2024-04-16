Бастрыкин поручил возбудить дело после избиения полицейскими участника СВО
- РИА Новости
Об этом Следственный комитет России сообщает в Telegram.
Как сказано в заявлении ведомства, в Санкт-Петербурге сотрудники полиции, в том числе азербайджанской национальности, избили участника спецоперации.
Следственные органы проводят доследственную проверку.
Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело.
12 февраля в Уссурийске были задержаны подростки, которых подозревают в избиении и ограблении участника СВО.