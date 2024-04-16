Собянин рассказал о возможностях детского допобразования в Москве
Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на личный блог мэра.
«Свои лучшие спектакли они могут представить на суд зрителей на площадках Московского фестиваля школьных театров «Живая сцена», — уточнил Собянин.
Также, по его словам, у школьников есть возможность посетить с экскурсиями столичные театры в рамках проекта «Театральное закулисье».
Мэр упомянул и другие важные направления дополнительного образования. Так, число участников фестивалей школьного спорта и киберспортивных состязаний к 2030 году может достичь более 400 тыс., а число участников туристско-краеведческой направленности может превысить 1 млн.
Ранее газета «Взгляд» сообщала, что директор Эрмитажа Михаил Пиотровский выступил спикером на традиционном уроке «Разговоры о важном». Темой беседы стал поиск себя в современном обществе.