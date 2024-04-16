Собянин рассказал о возможностях детского допобразования в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в рамках стратегии развития сферы столичного образования к 2030 году в театральных постановках московских школ будут ежегодно принимать участие более 70 тыс. человек.

Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на личный блог мэра.

«Свои лучшие спектакли они могут представить на суд зрителей на площадках Московского фестиваля школьных театров «Живая сцена», — уточнил Собянин.

Также, по его словам, у школьников есть возможность посетить с экскурсиями столичные театры в рамках проекта «Театральное закулисье».

Мэр упомянул и другие важные направления дополнительного образования. Так, число участников фестивалей школьного спорта и киберспортивных состязаний к 2030 году может достичь более 400 тыс., а число участников туристско-краеведческой направленности может превысить 1 млн.

Ранее газета «Взгляд» сообщала, что директор Эрмитажа Михаил Пиотровский выступил спикером на традиционном уроке «Разговоры о важном». Темой беседы стал поиск себя в современном обществе.