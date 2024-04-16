Молодые IT-специалисты разработают инструменты для трёхмерной модели Москвы

Молодые участники конкурса «Лидеры цифровой трансформации» разработают инструмент для обозначения объектов на трёхмерной модели проекта «Цифровой двойник Москвы».

Речь о таких объектах, как пешеходные зоны, проезжая часть, газоны и другие, сообщает «Вечерняя Москва» со ссылкой на пресс-службу столичного Департамента информационных технологий.

По словам руководителя направления реализации специальных проектов департамента Кирилла Григорьева, такое решение может в будущем стать частью сервиса для симуляции передвижения и взаимодействия виртуальных объектов в «Цифровом двойнике города».

«Такая симуляция поможет ещё точнее рассчитывать нагрузку на инфраструктуру и планировать развитие городской среды», — добавил он.

Ранее НСН сообщала, что «Московская техническая школа» (МТШ) подготовила более 200 специалистов промышленной сферы, которые смогли получить необходимые знания и навыки в области освоения искусственного интеллекта.