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Молодые IT-специалисты разработают инструменты для трёхмерной модели Москвы

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Молодые участники конкурса «Лидеры цифровой трансформации» разработают инструмент для обозначения объектов на трёхмерной модели проекта «Цифровой двойник Москвы».
Молодые IT-специалисты разработают инструменты для трёхмерной модели Москвы
  • Gettyimages.ru

Речь о таких объектах, как пешеходные зоны, проезжая часть, газоны и другие, сообщает «Вечерняя Москва» со ссылкой на пресс-службу столичного Департамента информационных технологий.

По словам руководителя направления реализации специальных проектов департамента Кирилла Григорьева, такое решение может в будущем стать частью сервиса для симуляции передвижения и взаимодействия виртуальных объектов в «Цифровом двойнике города».

«Такая симуляция поможет ещё точнее рассчитывать нагрузку на инфраструктуру и планировать развитие городской среды», — добавил он.

Ранее НСН сообщала, что «Московская техническая школа» (МТШ) подготовила более 200 специалистов промышленной сферы, которые смогли получить необходимые знания и навыки в области освоения искусственного интеллекта.

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