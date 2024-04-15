На фестивале «Город неравнодушных» обсудили развитие волонтёрства в коммерческих организациях
- РИА Новости
Об этом сообщили в пресс-службе медиагруппы.
«Благотворительность и волонтёрство не обязательно корпоративные, они идут изнутри. Для компании это возможность улучшить внутрикорпоративные коммуникации, создать систему ценностей. Являясь одним из крупнейших радиохолдингов, мы участвуем в волонтёрских инициативах», — заявила Маляревская.
Сотрудники холдинга оказывают поддержку детским домам, приютам для животных.
Медиагруппа учредила специальный «Зелёный граммофон» для артистов, которые показывают пример экологической грамотности.
В сессии фестиваля также приняли участие лидер волонтёрского направления корпоративной академии «Росатома» Светлана Исаева, эксперт по устойчивому развитию компании «Билайн» Екатерина Каляева и руководитель Центра реализации программ по устойчивому развитию и ESG МТС Банка Анастасия Григорьева.