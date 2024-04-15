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На фестивале «Город неравнодушных» обсудили развитие волонтёрства в коммерческих организациях

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В рамках фестиваля «Город неравнодушных» прошла сессия, посвящённая развитию волонтёрства в коммерческих организациях. В ней приняла участие гендиректор «Русской Медиагруппы» Любовь Маляревская.
На фестивале «Город неравнодушных» обсудили развитие волонтёрства в коммерческих организациях
  • РИА Новости

Об этом сообщили в пресс-службе медиагруппы.

«Благотворительность и волонтёрство не обязательно корпоративные, они идут изнутри. Для компании это возможность улучшить внутрикорпоративные коммуникации, создать систему ценностей. Являясь одним из крупнейших радиохолдингов, мы участвуем в волонтёрских инициативах», — заявила Маляревская.

Сотрудники холдинга оказывают поддержку детским домам, приютам для животных.

Медиагруппа учредила специальный «Зелёный граммофон» для артистов, которые показывают пример экологической грамотности.

В сессии фестиваля также приняли участие лидер волонтёрского направления корпоративной академии «Росатома» Светлана Исаева, эксперт по устойчивому развитию компании «Билайн» Екатерина Каляева и руководитель Центра реализации программ по устойчивому развитию и ESG МТС Банка Анастасия Григорьева.

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