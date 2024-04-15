В Улан-Удэ ищут пропавших четыре дня назад мужчину и женщину

В Улан-Удэ ведутся поиски мужчины и женщины, которые пропали четыре дня назад.

Об этом сообщила пресс-служба СУ СК России по региону.

Возбуждено уголовное дело.

По данным следствия, 11 апреля мужчина сел в автомобиль женщины, они уехали в неизвестном направлении, после чего в разных местах Улан-Удэ и в его пригороде были обнаружены некоторые личные вещи, а также автомобиль женщины.

Ранее сообщалось, что на болоте неподалёку от администрации сельсовета деревни Чапли было найдено тело десятилетнего мальчика. Ребёнок пропал примерно неделю назад.