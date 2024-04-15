В Улан-Удэ ищут пропавших четыре дня назад мужчину и женщину
- РИА Новости
Об этом сообщила пресс-служба СУ СК России по региону.
Возбуждено уголовное дело.
По данным следствия, 11 апреля мужчина сел в автомобиль женщины, они уехали в неизвестном направлении, после чего в разных местах Улан-Удэ и в его пригороде были обнаружены некоторые личные вещи, а также автомобиль женщины.
Ранее сообщалось, что на болоте неподалёку от администрации сельсовета деревни Чапли было найдено тело десятилетнего мальчика. Ребёнок пропал примерно неделю назад.